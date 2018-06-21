العبادي: الصراعات السياسية أسهمت في التأثير على الرأي العام

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن الصراعات السياسية أسهمت وبشكل كبير في التأثير على الرأي العام وتسييس نقص الخدمات وتحويلها إلى أزمات تزعزع ثقة المواطن بالحكومة، من خلال صناعة الأخبار الكاذبة.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعا مع التشكيلات الإعلامية في الوزارات لتشكيل خلية الاعلام الحكومي بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء"، موضحا أن العبادي شدد على ضرورة نقل المعلومات بشفافية ودقة، ونقل الحقائق دون تضخيم، وأكد أهمية نقل المعلومات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين، وبالأخص التي ترتبط بالخدمات".



ونقل المكتب عن العبادي قوله، إن "الحكومة ملزمة بالاستجابة لطلبات المواطنين الحقة، وليس الطلبات المفتعلة التي تبثها بعض الجهات الحزبية عبر وسائل إعلامية"، داعيا التشكيلات الإعلامية إلى العمل بمهنية في التعاطي مع المعلومات وإدارة ومتابعة الأخبار دون إغفال عاملي السرعة والدقة في نقل الحقائق.