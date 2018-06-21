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أخبار العالم

أمريكا تبدي استعدادها لدعم إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:31 م
أليس ويلز
أليس ويلز
أ ش أ
قالت النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون وسط وجنوب آسيا أليس ويلز إن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لدعم وتسهيل والمشاركة في المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وأضافت ويلز - خلال شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليوم /الخميس/، حسبما نقلت وكالة (خاما برس) الأفغانية - "إن النتائج المرجوة من أي عملية سلام واضحة ولم تتغير، يجب على طالبان نبذ العنف، وقطع العلاقات مع القاعدة، وتطبيق الدستور الأفغاني - بما في ذلك مواد حماية المرأة والأقليات".

وأردفت "لقد كانت هناك إشارات على أن قادة حركة طالبان في باكستان يناقشون مزايا الانضمام إلى عملية سلام، ومع ذلك لم تستجب الحركة لعرض الرئيس الافغاني للمحادثات غير المشروطة".

يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد قيادة حركة طالبان على إجراء المحادثات المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين في محاولة لإنهاء الصراع الدائر في أفغانستان.

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