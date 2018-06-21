ترامب يستبعد نجاح الكونجرس في تمرير مشروع قرار لإصلاح قوانين الهجرة

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/ نجاح الكونجرس في تمرير مشروع قرار لإصلاح قوانين الهجرة، الذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

وقال ترامب - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إن أي عمل جيد في مجلس النواب سيلقى معارضة في مجلس الشيوخ بسبب عدم وجود أصوات كافية للجمهوريين تسمح بإقرار قوانين"

وطالب ترامب، الديموقراطيين والجمهوريين على العمل معا من أجل إصلاح ما وصفه بـ "قوانين الهجرة السخيفة".

كان ترامب قد وقع - في وقت سابق - أمرا تنفيذيا ينهي سياسة فصل أطفال طالبي اللجوء عن ذويهم عند احتجازهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.