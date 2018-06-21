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أخبار العالم

سفيرا السعودية واليمن بالأمم المتحدة:عازمون على مواصلة تحرير الحديدة

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:30 م
التحالف العربي
التحالف العربي
أ ش أ
أعرب سفيرا السعودية واليمن لدى الأمم المتحدة عن عزم بلادهما مواصلة العمليات الإنسانية في الحديدة، بالتزامن مع العمليات العسكرية لتحرير المدينة ومينائها من احتلال مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إنه للمرة الأولى في التاريخ تتزامن عمليات إنسانية مع عسكرية في اليمن..حسبما أفادت قناة " العربية " الحدث اليوم الخميس.

وأكد المعلمي أن العمليات العسكرية التي يقودها تحالف دعم الشرعية تراعي الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني.

ومن جانبه قال السفير اليمني لدى واشنطن ومندوبها في الأمم المتحدة أحمد بن مبارك إنه لم يشاهد مثل هذه العمليات الإنسانية من قبل .

وأكد السفير اليمني أن حكومة بلاده تعرف مدى أهمية عملية الحديدة من أجل الضغط أكثر على الحوثيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

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