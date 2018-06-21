هرتسوج رئيسا للوكالة اليهودية.. ونتنياهو يعترض

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن لجنة التعيينات اختارت عضو الكنيست ورئيس المعارضة اسحاق بوجي هرتسوج، لمنصب رئيس الوكالة اليهودية، لمدة 4 سنوات، ويبدأ بتنفيذ مهامه في الاول من اغسطس المقبل، خلفا لناتان شيرانسكي.



ونقل الإعلام الإسرائيلي عن هرتسوج قوله: "بعد التوجهات من قبل الوكالة قررت أن اخذ على عاتقي هذا المنصب.. هذه لحظات جدا مهمة لعلاقة الشعب اليهودي مع الدولة ".



كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عارض بقوة هذه التعيين، وعلى خلفية ذلك ألغى نتنياهو الجلسة المزمعة بين الحكومة والوكالة اليهودية.