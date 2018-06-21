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أخبار العالم

تركيا تنتقي مراقبي الانتخابات وتمنع مشرعا ألمانيا انتقد أردوغان

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:29 م
أردوغان
أردوغان
أ ش أ
قال المشرع الألماني أندري هونكو إن الحكومة التركية منعته من دخول البلاد للقيام بدوره كمراقب دولي في الانتخابات المقررة نهاية الأسبوع الجاري .

وأضاف هونكو وهو عضو حزب اليسار المعارض - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم /الخميس/ - أن سفير تركيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أبلغ المنظمة بفيينا بهذا القرار، بينما كان على وشك مغادرة ألمانيا متجها إلى أنقرة.

وكان هونكو قد شارك في مراقبة انتخابات سابقة في تركيا، بما فيها الاستفتاء الدستوري الذي أجري العام الماضي، وانتقد الأوضاع التي جرى فيها التصويت، واتهمته الحكومة بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الاتهام الذي أنكره المشرع الألماني.

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