ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ماكرون يشيد بقرار ترامب بالتراجع عن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:29 م
ماكرون
ماكرون
أ ش أ
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الخميس/ بقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

وقال ماكرون - في تصريح على هامش زيارته لمدينة (كيمبر) بشمال غرب فرنسا - "لقد اتخذ ترامب القرار الصحيح بوقف فصل أطفال المهاجرين، الذين دخلوا بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة، عن عائلاتهم".

وأكد ماكرون الحاجة للتعامل مع هذه الازمة بإنسانية وفاعلية ومعالجتها على المستوى الأوروبي دون أي سذاجة، وذلك قبل أن يتوجه /الأحد/ إلى بروكسل لحضور قمة مصغرة لمحاولة التوصل لحلول اوروبية لتحدي الهجرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع مرسومًا هدفه إنهاء فصل الأطفال عن أهاليهم لدى توقيفهم وهم يحاولون عبور الحدود بطريقة غير قانونية، متراجعًا عن سياسة عدم التهاون مع طالبي اللجوء بعد موجة من الاستنكار.

ترشيحاتنا

هيرفى رينارد المرشح الأقوى لقيادة مصر خلفا لهيكتور كوبر

تعرف على مباريات كأس العالم المذاعة على bein sports المفتوحة

ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد

براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف عضوة حركة ٦ أبريل المحظورة

شقيق حسين الجسمي يكشف حقيقة إصابته بشلل نصفي

قاتل عجوز حدائق القبة: استغليت وجوده بمفرده وكبر سنه لسرقته

الدمرداش: 5% زيادة فى صادرات الحاصلات الزراعية

مفأجاة جديدة في قضية تجسس قطر على البحرين

تعرف على أعراض وأسباب المرض الحقيقي الذي توفى به ماهر عصام

حنان ترك تنشر صورا رومانسية مع زوجها عبر إنستجرام

ماعز ميسي يطارد كريستيانو رونالدو في كأس العالم

قائمة جديدة.. واتس اب سيتوقف بـ ملايين الأجهزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المترو: توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المؤقتة .. صور

اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب

مباراة فرنسا وبيرو .. 20 دقيقة..تعادل سلبي والحكم الإماراتي يرفض ركلة جزاء

فساتين الزفاف موضة صيف 2018.. صور

مدبولي يكلف وزير المالية بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية .. صور

فيديو

مسئول كويتى: نتذكر دور مصر فى تطوير التعليم ونسعى لرد الجميل
عبدالحكيم عن إصدار عملات باسم عبد الناصر: مصر لا تنسى أبناءها
رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق :البرادعي عميل وحماس اقتحمت الحدود.. فيديو
مصطفى بكري:عملات تذكارية باسم جمال عبد الناصر فى يوليو
مصطفى بكرى: مفاجآت مدوية فى حركة المحافظين الأسبوع المقبل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟