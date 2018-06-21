وزير الطاقة السعودي يتوقع تباطؤا في طفرة انتاج النفط في أمريكا

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن طفرة انتاج النفط في الولايات المتحدة ستشهد تباطؤا كبيرا في العامين القادمين بسبب معوقات مرتبطة بخطوط الأنابيب.



وجاءت تعليقات الفالح بينما تحاول السعودية اقناع الأعضاء الآخرين في منظمة أوبك بزيادة انتاج النفط لتلبية طلب عالمي متنام ومنع نقص جديد في المعروض من الخام.



ويجتمع وزراء أوبك غدا الجمعة في فيينا، وسيعقدون محادثات مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في اليوم التالي.