ميسي وأجويرو يقودان هجوم الأرجنتين أمام كرواتيا

أعلن خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، تشكيل فريقه في مباراته اليوم أمام منتخب كرواتيا ضمن منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.



وتلعب الأرجنتين مع كرواتيا على ملعب "نيزني نوفجورود"، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمونديال روسيا.

وفضل سامباولي، الابقاء على أنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء، رفقة كل من باولو ديبالا وجونزالو هيجوايين.. فيما يقود هجوم الأرجنتين اليوم الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو.



وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي: "كاباييرو في حراسة المرمى، وميركاردو وأوتاميندي وتاجليافيكو في الدفاع، وسالفيو وماسكيرانو وبيريز وأكونا في خط الوسط، وميسي وميزا وأجويرو في الهجوم".



كما أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي: "دانييل سوباسيتش في حراسة المرمى، وسيمي فرسالجكو ولوفرين وفيدا وإيفان سترينيتش في الدفاع، ومارسيلو بروزوفيتش وإيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش وأنتي ريبيتش في خط الوسط، وماريو ماندزوكيتش في الهجوم".