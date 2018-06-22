السبت: 6500 دارس يؤدون الامتحانات بنظام التعليم المفتوح بجامعة المنيا

صرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أنه أكثر من 6500 دارس ودراسة سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018 بنظام التعليم المفتوح بجامعة المنيا والذي يعمل بنظامى التعليم الالكترونى المدمج، وبالنظام القديم، والتي تبدأ أعمالها اعتبارًا من السبت 23 من يونيه الجاري وتستمر حتي منتصف شهر يوليو القادم، مؤكدًا بأن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشيرًا بأنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان والتشديد على المراقبين والملاحظين على العملية الامتحانية بتوفير الاجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وعدم السماح لاي طالب دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش وذلك حرصًا من الجامعة علي منع الغش وذلك بمنع مسبباته والحفاظ علي سلامة سير العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.



ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القواعد المنظمة للامتحانات ولا تسمح بأى تجاوزات؛ وذلك للإرتقاء بالتعليم المفتوح وتأهيل الخريجين فى مختلف المجالات لسوق العمل، مؤكدًا بأنه تم اعداد الكشوف بأسماء الطلاب، واعلان أرقام الجلوس والجداول، وتجهيز الكنترولات، بالإضافة إلى أعمال النظافة وتجهيز اللجان التى سيؤدى الدارسين بها امتحاناتهم والتي ستقام علي فترتين صباحية ومسائية.



وفى سياق متصل أوضح الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة، أن الدارسين سيؤدون امتحاناتهم فى برنامج التجارة والذى ينفذ بالشراكة مع جامعة بنى سويف، وبرنامج التجارة بظام التعليم الالكترونى المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس، وبرنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط، وبرنامج الخدمة الاجتماعية بالشراكة مع جامعة الفيوم، علاوة على برنامج التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج الإعلام، وبرنامج السياحة والفنادق بجامعة المنيا.



وفي سياق متصل، أشار الدكتور "أبو المجد" بأنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لامتحانات طلاب جامعة المنيا بكلياتها العشرين بدءً من الأول من يوليو القادم، باستثناء كلية الفنون الجميلة والهندسة والتى ستعلن بحد اقصى يوم 20 من يوليو لحين الانتهاء من تقييم مشاريع تخرجهم.