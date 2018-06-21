مشجع يقبل مذيعة دوتش فيلا على الهواء ويهتف روسيا البطل .. فيديو

في واقعة شبيهة بحادث تقبيل مشجعة روسية لمذيع التلفزيون المصري، فتح الله زيدان، ذكر موقع "سبورت اكسبريس" الروسي، أمس، أن مشجعًا روسيًا قام بتقبيل مذيعة بقناة "دويتش فيله" الألمانية أثناء قيامها بتغطية احتفالات المشجعين بكأس العالم.



وبحسب الموقع، فإن مشجعًا روسيا اقترب من مذيعة تدعي جولييت تيران وهو يصرخ "روسيا.. البطل"، وقام باحتضانها وتقبيلها على الهواء.



وبرغم ما حدث، استمرت المذيعة في الحديث امام الكاميرا وهي مبتسمة.



وعلقت المذيعة على الحادث عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلة: "أنا أشارك الجميع السعادة الكروية، ولكن علينا مراقبة الحدود بين الحب والتحرش".



