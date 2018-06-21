تعرف علي تطورات المنشآت الرياضية بالإسماعيلية خلال جولة وزير الشباب ..فيديو

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أثناء زيارته للإسماعيلية :



-التسويق الجيد للمنشآت الرياضية يحقق التمويل الذاتي

- نادي النخيل سيكون هائلا للممارسة الرياضية



في أولي جولاته خارج القاهرة عقب توليه الحقيبة الوزارية ، توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح الخميس الي محافظتي الاسماعيلية وبورسعيد ليتفقد عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية، في إطار متابعة سير العمل والعمل على تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.



بدأت الزيارة بمحافظة الإسماعيلية حيث اجتمع صبحي باللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمقر المحافظة لمناقشة أبرز احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت لأبناء الإسماعيلية من جميع الفئات العمرية.



ومن جانبه أكد صبحي على العمل على الانتهاء من المشروعات الإنشائية في المحافظات وتفعيل دور جميع منشآت المحافظة الشبابية والرياضية في استضافة البطولات وممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، والتسويق الجيد لتلك المنشآت من أجل التمويل الذاتي والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة.



وعقب الاجتماع تفقد صبحي وطاهر الفرع الجديد للنادى الإسماعيلي بأرض النخيل، وشملت الجولة داخل النادى تفقد المبنى الاجتماعى، ومجمع حمامات السباحة، والمنطقة المخصصة للأطفال، وصالة المنازلات، والملاعب.



واستمع صبحى إلى شرح تفصيلى شمل مراحل تنفيذ النادى والذى يتبقى منه 5 % من الاعمال، مشيرا إلى أن النادى الاسماعيلى ناد عريق ويستحق هذا الصرح الذى يعد إضافة للبنية الرياضية التحتية بالمحافظة، ومشيرا الى أهمية الاهتمام بنشاط كرة القدم الذى يعد ضروريا، والاهتمام بالمواهب في كافة الألعاب وطرق انتقائها وإظهارها والاهتمام بها وخاصة في كرة القدم لانها تعد اللعبة الأولى بالمحافظة.



وأشاد صبحى بمستوى الاعمال المنفذة بأعلى المواصفات، ومؤكدا أنه سوف يكون متنفسا هائلا للممارسة الرياضية، مؤكدا أن الوزارة تدعم كافة المشروعات التي تضيف للمنظومة الرياضة المصرية، موجها الشكر للوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز واللواء يس طاهر محافظ الاسماعلية على هذا المشروع المتميز.



وعلى هامش الجولة اجتمع صبحى بأعضاء مجلس إدارة النادى الاسماعيلى وناقشوا عددا من الأمور الخاصة بالنادى خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق متصل التقي صبحي بمجموعة من شباب محافظة الإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ثم تفقد المركز ؛ لمتابعة أنشطة المركز على أرض الواقع، وشهد عروضا لفرقة السمسمية وفرقة الكشافة بالمركز.



وفى كلمته خلال اللقاء، اعتبر الدكتور أشرف صبحي محافظة الإسماعيلية بوابة تنمية المستقبل، مقدمًا الشكر إلى محافظ الإسماعيلية ونواب المحافظة للدعم الشبابي والرياضي بالمحافظة، لافتًا إلى أن الفرع الجديد للنادى الإسماعيلي يعد صرحا رياضيا كبيرا يضاف لقيمة المنشآت الرياضية بالمحافظة.



كما أشاد الوزير بمستوى الأنشطة المقدمة بمركز شباب الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تطوير المركز من حيث الخدمات التى يقدمها لتتضمن خدمات ثقافية ورياضية وخدمات طبية ومشروعات صغيرة للشباب.

