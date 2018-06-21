تضامن شمال سيناء: صرف التعويضات لـ 298 من شهداء الروضة

قال منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أنه تم صرف الإعانات والتعويضات المقررة لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا حادث الروضة الارهابي، حيث تم الصرف لـ 298 من شهداء قرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد، وباقى 9 شهداء جار استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة طبقا للقرار الجمهورى والقرارات المنظمة للصرف.



كما تم الانتهاء من صرف التعويضات لـ116 مصابا، من بينهم 89 مصابا صرفوا بواقع ما بين 25 و40 و50 ألف جنيها حسب الحالة ودرجة الإصابة ومدة العلاج ونسبة العجز.



وتم تعويض 18 مصابا تم الصرف لهم بواقع 5000 جنيه لكل حالة، وهم من أصحاب الإصابات البسيطة الذين تلقوا العلاج في المستشفيات لفترة تقل عن 72 ساعة، ولا يزال هناك 9 مصابين آخرين جار استيفاء الأوراق المطلوبة عنهم للصرف.

