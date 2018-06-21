فولفو تفتتح أول مصنع فى الولايات المتحدة.. صور

وتستثمر "فولفو للسيارات" حوالي 1.1 مليار دولار في عمليات التصنيع في الولايات المتحدة، وسوف توفر نحو 4 آلاف فرصة عمل جديدة في منشأة تشارلستون خلال السنوات القليلة المقبلة. وسوف يتم توظيف ما يقرب 1500 شخص في نهاية هذا العام.





فى اطار توسيع قاعدتها التصنيعية فى الاسواق العالمية قامت شركة فولفو العالمية بافتتاح أول مصنع لها في الولايات المتحدة الأمريكية في تشارلستون كارولينا الجنوبية مرسّخة بذلك موقعها كشركة رائدة عالميًا في صناعة السيارات تنشر مصانعها في ثلاث من مناطق البيع الرئيسة. .ويتماشى إنشاء هذا المرفق الصناعي المبني وفقًا لأرقى المعايير والطرز في كارولينا الجنوبية، مع استراتيجية "فولفو للسيارات" العالمية التي تحمل عنوان "اصنع حيث تبيع".وتتكامل هذه المنشأة التي تعتبر الأولى للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية مع مصنعين آخرين ومصنع محركات تمتلكها الشركة في أوروبا وثلاثة مصانع سيارات ومصنع محركات في الصين ومعامل تجميع في الهند وماليزيا.وسوف يباشر مصنع تشارلستون عمله بإنتاج سيارة "Volvo S60" السيدان الرياضية المتوسطة الحجم الفاخرة استنادًا إلى منصة "قاعدة العجلات المرنة" (Scalable Product Architecture)، اعتبارًا من خريف العام الجاري 2018. وابتداءً من العام 2021، سوف يقوم المصنع أيضًا بإنتاج الجيل الجديد من سيارة " Volvo XC90" الرياضية المتعدد الاستخدامات الفاخرة الكبيرة.وقد تم تخصيص السيارات التي ينتجها المصنع لتلبية السوق المحلي الأمريكي وللتصدير أيضًا إلى الأسواق العالمية الآخرى.وقال هاكان سامويلسون الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"فولفو للسيارات"، "إن مصنع تشارلستون يرسّخ مكانة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ثالث سوق محلي بالنسبة لنا". وتابع "إن فئة السيدان ومنصة قاعدة العجلات المرنة SPA تؤكدان القدرة على تعزيز ربحية توفر فرص نمو كبيرة لفولفو للسيارات على الصعيدين الأمريكي والعالمي".من جهته أكد أندرس جوستافسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فولفو للسيارات – الولايات المتحدة الأمريكية"، "أن افتتاح أول مصنع لنا في الولايات المتحدة هو صفقة كبيرة للغاية". وأضاف "إن أعمالنا في الولايات المتحدة تسير بشكل جيد، خصوصًا أن سياراتنا قد فازت بعدد من الجوائز المرموقة، وسوف تشكل المنشأة الجديدة في كارولينا الجنوبية أصولًا مهمة لكل من فولفو للسيارات وللمجتمع المحلي على حدّ سواء".وتشتمل منشأة تشارلستون الجديدة على مبنى إداري يضم ما يصل إلى 300 موظف يعملون في أقسام المبيعات والمشتريات ومراقبة الجودة والبحوث والتطوير. وبإمكان المصنع إنتاج حوالي 150 ألف سيارة في السنة بكامل طاقته. ويمتد المصنع على مساحة 1600 فدان، في حين تغطي المساحة المبنية ما قدره 2.3 مليون قدم مربعة، وقد تم الانتهاء من تشييده في العام 2015.وسوف تقوم الشركة بصناعة سيارات هجين تعمل بالكهرباء في كل مصانع سياراتها على مستوى العالم. وفي العام 2017، كانت "فولفو للسيارات" أول صانع سيارات عالمي يعلن استراتيجيته أنه اعتبارًا من العام 2019، سوف تكون كل الطرز الجديدة كهربائية.