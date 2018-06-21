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شباب المصريين الأحرار تشارك بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:54 م
صدى البلد
أمينة الدسوقي
تشارك أمانة شباب حزب المصريين الأحرار في فاعليات مؤتمر الدورة الثالثة لأنشطة شباب الصين والدول الأفريقية برعاية الحزب الحاكم الصيني.

وقال محمد عاطف مخاليف مسؤول التنظيم بأمانة شباب المصريين الأحرار وممثلها بالمنتدى، إن المؤتمر ينعقد في العاصمة الصينية بكين بحضور نحو 100 شاب ممثلين عن ٥٣ دولة.

مشيرا إلي أن المؤتمر يحمل عنوان «جمع حلم الشباب لفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية الأفريقية» ويهدف الى تبادل الخبرات.
شباب المصريين الأحرار تشارك بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين
شباب المصريين الأحرار تشارك بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين
شباب المصريين الأحرار تشارك بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين

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