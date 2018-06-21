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8 تأثيرات بدنية تحدث عند الاحتفال بـ عيد الأب father day

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:52 م
عيد الأب father day
عيد الأب father day
آيه التيجي
يعد الاحتفال بعيد الأب أمرا هادفا للغاية... حيث إن دور الاب لا يقل عن دور الأم فهو السند والحماية لكل افراد الأسرة، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأب والذي يوافق هذا اليوم، فإن الإحتفال يمكن أن يعود على الآباء بالكثير من الآثار الإيجابية وعلى صحة الاب النفسية والبدنية أيضا.

قالت شيماء سلامة باحث علم الاجتماع واستشاري تعديل السلوك، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان الاحتفال بيوم عيد الاب يؤدي إلى الشعور بالسعادة والحب ممن حوله، وهو ما يترك اثارا إيجابية على صحة الجسم، حيث ان الجسم عندما يشعر فإن النواقل الكيميائية العصبية التي تشعر بالسعادة تفرز بعض المواد، ومن أهمها السيروتونين. الاندروفين. الدوبامين. الجريلين. الأوكسيتوسين، والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم بشكل إيجابي، ومنها:

1- يؤدي إلى خفض ضغط الدم.
2- تحسين صحة القلب.
3- تقوية جهاز المناعة.
5- يحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض المناعية، والتي تلعب المناعة دورا فيها.
6- إفراز أجسام مضادة في اللعاب عند الشعور بالسعادة تحميه من البكتريا الضارة.
7- تخفيف الألم بسبب الشعور بالسعادة.
8- تقليل خطر الوفاة لدى مرضى السكرى.

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