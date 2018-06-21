كواليس جولة وزير الرياضة ببورسعيد..وآراء الشباب بحضور المحافظ..فيديو

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :

- بورسعيد أهم قلاع الرياضة المصرية

- حسن إدارة المنشآت الشبابية والرياضية يأتي بالفكر اقتصادى





واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب الإستاد ببورسعيد، للتعرف عن قرب عن الأنشطة والبرامج المنفذة، وحالة البنية الإنشائية به.



واطلع الوزير على التصميمات المقدمة من مجلس إدارة مركز شباب الإستاد والخاصة بتطوير المركز وإنشاء فندق ومول تجارى به ورفع كفاءة حمام السباحة وصالة الأنشطة من خلال طرحه كمشروع استثمارى فى مزايدة علنية.



كما شهد الوزير تدريب النشء المشاركين فى أكاديمية حمام السباحة بالمركز، ومجموعة من العروض قدمها براعم المركز الموهوبين.

في أولي جولاته خارج القاهرة عقب توليه الحقيبة الوزراية ، توجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح الخميس الي محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد ليتفقد عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية، في إطار متابعة سير العمل والعمل على تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.بدأت الزيارة بمحافظة الاسماعيلية حيث اجتمع صبحي باللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمقر المحافظة لمناقشة أبرز احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت لأبناء الإسماعيلية من جميع الفئات العمرية.ثم توجه الدكتور أشرف صبحى الي محافظة بورسعيد ليلتقي باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمناقشة أبرز احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت لأبناء بورسعيد من كافة الفئات العمرية.ومن جانبه أكد صبحى ان بورسعيد الباسلة بها العديد من المنشات الشبابية والرياضية المتميزة وكذلك أحد أهم قلاع الرياضة المصرية المتمثل في النادى المصرى البورسعيدى ، بالإضافة الى امكانيتها السياحية، مشيرا الى قدرات المحافظة التنظيمية لاستضافة البطولات الرياضية والمهرجانات الشبابية.وأشار صبحى إلى أهمية دعم الأندية الشعبية وإدارة المنشآت بالفكر الاقتصادى إدارة فنية وتسويقية باعتبار الرياضة من عناصر الدخل القومى، وموجها الشكر للقوات المسلحة على دورها في تنفيذ البنية التحتية الرياضية العملاقة بمحافظة بورسعيد، خاصة المدينة الرياضية.ووجه الغضبان الشكر لوزير الرياضة على حرصه على استكمال عدد من المنشآت وعلى رأسها نادى الحرية للمعاقين وعدد من مراكز الشباب.واستمع صبحى لشرح تفصيلى لمراحل إنشاء المدينة الرياضية.ثم توجه وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد الي بورفؤاد لتفقد مركز شباب المدينة الذي يحتاج الي استكمال أعمال التطوير بالصالة المغطاة والمسرح، فضلا عن أبرز الأنشطة المختلفة التى يقدمها المركز لأعضائه.ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم العمل على استكمال أعمال التطوير به، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الإدارة الجيدة للمركز بشكل يحقق إيرادات مناسبة تغطي التكاليف وتدعم الأنشطة.كما قام الوزير بتفقد نادى هواة الصيد ببورفؤاد وكان فى استقباله مجلس إدارة النادى، كما التقى الوزير مع مجموعة من أعضاء النادى.وشدد صبحي على أهمية حسن إدارة المنشآت الشبابية والرياضية وإدارتها بفكر اقتصادى، مقدما الشكر لمحافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية ، ثم توجه صبحي والغضبان الي مقر النادي المصري الاجتماعي لتفقد منشآته ، ثم اتجه الي نادي الحرية للمعاقين لتفقده.ووعد صبحي بدراسة تطوير نادي الحرية وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والعمل علي توفير المواصفات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة.وعقب ذلك ، شهد الدكتور أشرف صبحى واللواء عادل الغضبان ، فعاليات إحدى جلسات المعسكر التدريبي لطلاب الجامعات الذى تنفذه الوزارة بالمدينة الشبابية ببورسعيد تحت شعار "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" خلال الفترة 20-23 يونيو الجارى.وطالب الوزير من الشباب المشاركين باللقاء بتجميع الرغبات التى يحتاجونها من الوزارة من برامج وأنشطة للعمل على دراستها وتنفيذها، بالإضافة إلى توضيح الأدوار المقترح تقديمها من جانبهم من مشروعات وبرامج تهدف لتحقيق التطور والتقدم والتنمية للبلاد.وأكد وزير الشباب والرياضة على التعاون الإيجابي بين الوزارة والجامعات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة مع توسيع قاعدة المستفيدين منها.وفى كلمته، استعرض محافظ بورسعيد مجهودات الدولة على صعيد المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق التنمية لمصر فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بتدريب وإعداد الشباب للقيادة والعمل على تمكينهم، مطالبا الشباب بالحفاظ على البلاد والخوف عليها.واستمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد إلى مقترحات ورؤي الطلاب المشاركين بالمعسكر التدريبي والتى جاء أبرزها في أهمية وجود مندوب من الوزارة داخل الجامعات لسهولة التواصل والتعرف على برامج الوزارة مباشرة، بالإضافة إلى عرض جميع البرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة وطرق الالتحاق بها وشروطها على الموقع الإليكترونى للوزارة.وعقب اللقاء، قام الدكتور أشرف صبحي بجولة تفقدية داخل المدينة الشبابية ببورسعيد شملت تفقد قاعات التدريب وصالة الجيم والمكتبة وغرف الإقامة والملاعب الرياضية وصالة الأنشطة