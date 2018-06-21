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الخارجية: لا حل عسكري للأزمة السورية.. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:57 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر أعلنت أن الدستور السوري ملك للسوريين فقط، مشيرا إلى أن زيارة وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية يأتي للتشاور مع مصر والاستماع إلى تقييم القاهرة ووزير الخارجية لما تقوم به الهيئة في هذا التوقيت.

وأكد أبوزيد، خلال لقائه عبر فضائية «"إكسترا نيوز»، على الدعم المصري الكامل للحل السياسي في سوريا وأهمية النظر إلى الخطوة الحالية بتشكيل اللجنة السورية باعتبارها ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها خطوة من خطوات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسوريا، مشيرًا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا.

وأختتم أبو زيد: « وزير الخارجية أكد أن مصر تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة السورية».

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