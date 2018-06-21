ترامب: كوريا الشمالية تفجر مواقع تجارب.. ونزع السلاح النووي بدأ بالفعل

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن كوريا الشمالية تفجر أربعة من أكبر مواقعها للتجارب وأن عملية "نزع كامل للأسلحة النووية... بدأت بالفعل".



وقال متحدثا في اجتماع لإدارته في البيت الأبيض "لقد توقفوا بالفعل عن إطلاق الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. إنهم يدمرون موقعهم (لاختبار) المحركات. إنهم يفجرونه. لقد فجروا بالفعل واحدا من أكبر مواقعهم للإطلاق، وفي حقيقة الأمر أربعة من أكبر مواقعهم للإطلاق".



وأضاف "والأمر المهم هو أنه سيكون هناك نزع كامل للأسلحة النووية وهو ما بدأ بالفعل".



وسئل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أمس الأربعاء عما إذا كانت كوريا الشمالية فعلت شيئا صوب نزع الأسلحة النووية منذ قمة تاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في 12 يونيو حزيران، فقال للصحفيين "لا.. لست على دراية بذلك. أعني بوضوح أنها بداية العملية. المفاوضات المفصلة لم تبدأ بعد. لا أتوقع ذلك في هذه المرحلة".



وكان ماتيس جالسا إلى جوار ترامب في اجتماع الإدارة اليوم.



وقالت جماعة (38 نورث) التي تراقب كوريا الشمالية وتعمل انطلاقا من الولايات المتحدة في تحليل لها في نهاية الأسبوع الماضي إنه لا يوجد ما يشير إلى أي نشاط بخصوص تفكيك موقع سوهاي أو غيره من مواقع الاختبارات الصاروخية.



وأبلغ ترامب الصحفيين بعد قمة 12 يونيو حزيران بأن كيم تعهد بتفكيك أحد منشآته الصاروخية. ويقود الرئيس الأمريكي مسعى دوليا للضغط على كوريا الشمالية كي تتخلى عن تطوير صواريخ نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.



وذكر مسؤول أمريكي أمس الأربعاء أن الموقع الذي أشار إليه ترامب هو موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وهو منشأة كبرى في الجزء الغربي من البلاد يستخدم لاختبار محركات الصواريخ الطويلة المدى.



وأعلنت كوريا الشمالية قبيل قمة سنغافورة تعليق اختبارات صواريخها الباليستية العابرة للقارات وكذلك أغلقت موقعها للاختبارات النووية. بيد أن مسؤولين أمريكيين يحذرون من أن هذه التحركات يمكن العدول عنها.