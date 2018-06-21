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كأس العالم

شوط أول سلبي بين الأرجنتين وكرواتيا فى كأس العالم.. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:55 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول بين كل من الأرجنتين وكرواتيا، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب نيزني نوفغورود، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمونديال روسيا 2018.

وكان راقصو التانجو قد تعادلوا أمام آيسلندا بهدف لمثله فى مباراة شهد إضاعة ميسي لضربة جزاء ، بينما فاز منتخب كرواتيا على نيجيريا بهدفين مقابل لا شيء، فى مباراة الجولة ذاتها.

وتحتل كرواتيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط ، بينما تحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد نقطة بالتساوي مع ايسلندا، وجاء منتخب نيجيريا فى المركز الأخير بدون نقاط.

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