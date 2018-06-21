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حوادث

اللواء عصمت الاشقر لـ صدى البلد: سحب تراخيص مخالف التعريفة المقررة

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:57 م
محرري صدى البلد مع
محرري صدى البلد مع مساعد وزير الداخلية - أرشيفية
أحمد مهدي
قال اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أن الخدمات المرورية منتشرة بصورة مكثفة علي الطرق والمحاور الرئيسية بغرض ضبط الحالة المرورية وحل كافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية ضمن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأكد اللواء الأشقر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، علي أنه وجه بإستمرار الحملات الامنية المفاجأة علي سائقي السيرفيس علي الطرق الرئيسية وداخل المواقف بين المحافظات للتأكد من العمل بالتعريفة المقررة.

واشار مدير الادارة العامة للمرور، ان غرامة مخالفة التعريفة المقررة تقتضي بسحب التراخيص من سائق السيارة، موضحا ان الحملات تشمل التزام سائقي النقل الثقيل بالسير علي يمين الطريق حفاظا علي أرواح المواطنين وان غرامة من يخالف ذلك تصل إلي 1000 جنيه.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، ان الحملات الامنية علي الطرق السريعة مستمرة علي مدار الـ24 ساعة وتتضمن حملات الرادار لضبط مخالفي السرعات القانونية المقررة، والسير عكس الاتجاه الذي تصل غرامته إلي 1500 جنيه حد أدني و3000 جنيه حد أقصي.

وحذر اللواء الاشقر، قائدي المركبات من القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والتي يحدد القانون عقوبتها بسحب التراخيص من قائد المركبة والتحفظ عليه وعرضه علي النيابة العامة والتحفظ علي المركبة لحين ورود قرار النيابة.

كما ناشد الاشقر، المواطنين بعدم ركوب صندوق السيارات الربع والنصف نقل علي الطرق السريعة، وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا علي أرواحهم.

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