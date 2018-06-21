إعادة عرض برنامج "المتاهة" لوفاء الكيلانى

تطلّ الإعلامية وفاء الكيلاني ضمن برنامج "المتاهة" الذي يُعرض يوميًا على قناة "MBC مصر2 في تمام التاسعة مساءً.



حيث تحاوِر وفاء الكيلاني نجوم الدراما والغناء والإعلام، المخضرمين والشباب، وذلك في إطار برنامج حواري دسم وتوجِّه فيه لضيوفها، وعلى امتداد ساعة ونصف من الزمن، أسئلة تتوزّع على محاور عدّة، تتعلق بالفن والثقافة والغناء والتمثيل وغيرها من الموضوعات. ويغوص البرنامج داخل حياة كل ضيف بحلوها ومرّها بصورة عامة.



وتؤكد الكيلاني على أن "الهدف من البرنامج هو تقديم حوار ممتِع وصادق. فالحوار ليس ملعبًا لكرة القدم ولا مكانًا لتصفية الحسابات، وقالت أحترم جميع ضيوفي، وأُقدّر تجربتهم. لذا، أستضيفهم وأحاورهم".



ويعتمد ديكور برنامج "المتاهة" على الكومبيوتر والجرافيك، ويستخدم تكنولوجيا جديدة غير معهودة سابقًا، فتتنقّل الكاميرا بين أربع أو خمس ديكورات متخيّلة. ومن بين ضيوف برنامج "المتاهة"، النجوم يسرا، وسوسن بدر، وأحلام، ومحمود حميدة، ومحمد عساف، وهند صبري، وإليسا، وحسن الشافعي، وميدو وفارس كرم، وسلوي خطاب، والشاعر هشام الجخ ,آخرين.



