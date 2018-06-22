اليوم.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى وادى النطرون

صرح الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، تنظم الوزارة قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة.



ومن المقرر أن تكون الخطبة الموحدة تحت عنوان: ”سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها“.



يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق تخصيص قوافل دعوية أسبوعية للمناطق النائية والحدودية في محافظات مصر في إطار سياستها لنشر الوسطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.