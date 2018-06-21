ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الزمالك ينهي صفقة حارس إنبي مقابل 3 ملايين جنيه

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:54 م
عماد السيد
عماد السيد
ملك موسي
نجح نادي الزمالك رسميا في إنهاء إجراءات ضم عماد السيد حارس مرمى فريق إنبي ليصبح أولى صفقات النادي رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واجتمع وفد من نادي الزمالك منذ قليل بإدارة نادي إنبي وتسلموا الاستغناء الخاص بالحارس مقابل ثلاثة ملايين جنيه لصالح النادي البترولي.

وسبق ووقع عماد السيد على بياض لصالح ناديه السابق على أن يتم تحديد مدة العقد وقيمته المالية في وقت لاحق.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي أعلن عن موافقة النادي البترولي على انتقال عماد السيد حارس مرمى انبي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موضوعات متعلقة

تعرف على شروط إنبي للسماح برحيل عاشور للزمالك

الزمالك يطلب التعاقد مع ثنائي إنبي

تعرف على تفاصيل حسم صفقة محمود علاء لصالح الزمالك

حصاد صفقات يناير بالأرقام.. الأهلي يربح 11 مليون جنيه والزمالك يخسر 27 مليونا

فايق: إنبى يوافق على بيع رامى صبرى للأهلي..فيديو

إنبي يطيح باثنين من نجومه ويبحث عن صفقات سوبر

ترشيحاتنا

عاجل .. انطلاق مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر

هاشتاج الارجنتين و كرواتيا يتصدر تريند تويتر

كوبر مرشح لتولي تدريب المنتخب الجزائري

مصطفى بكرى: مفاجآت مدوية فى حركة المحافظين الأسبوع المقبل

مشادة محمد صلاح مع إيهاب لهيطة.. هاني أبوريدة يكشف الحقيقة

ربة منزل تنهي حياة زوجها بمساعدة عشيقها فى كفر الشيخ

الصحف العالمية عن صلاح: المونديال فقد أحد نجومه الرئيسيين

خطايا أبو ريدة ورجاله وراء فشل منتخب مصر فى مونديال روسيا

نجم منتخب الأرجنتين يتخذ من شخصية كابتن ماجد حافزا له أمام كرواتيا

أبوريدة يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن مواجهة السعودية

شاهد.. مارادونا يشعل مباراة الأرجنتين وكرواتيا بقميص ميسي

ميسي يقود الأرجنتين لمواجهة كرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيم يغيب عن مباراة إنجلترا وبنما بالمونديال .. صور

مكياج عروس الصيف من سلمى متولي.. صور

شاهد.. مارادونا يشعل مباراة الأرجنتين وكرواتيا بقميص ميسي

مباراة الأرجنتين وكرواتيا .. استحواذ كرواتي وخطورة التانجو فى 30 دقيقة.. صور

شاهد.. حسناوات الأرجنتين وكرواتيا يزين مدرجات ملعب المباراة

فيديو

شاهد.. كارمن سليمان تتسبب فى بكاء أصالة وتمسح دموعها
بكري يطالب الحكومة بتطبيق ضرائب الدخل على الأغنياء.. فيديو
ساحة TIME SQUARE في نيويورك تتحول لمقر لرياضة اليوجا
المسماري: استعادة الهلال النفطى من يد الميليشيات الإرهابية
تفاصيل سقوط المتهم بالسطو وإشعال النيران فى فيلا بالشروق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟