الزمالك ينهي صفقة حارس إنبي مقابل 3 ملايين جنيه

نجح نادي الزمالك رسميا في إنهاء إجراءات ضم عماد السيد حارس مرمى فريق إنبي ليصبح أولى صفقات النادي رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية.



واجتمع وفد من نادي الزمالك منذ قليل بإدارة نادي إنبي وتسلموا الاستغناء الخاص بالحارس مقابل ثلاثة ملايين جنيه لصالح النادي البترولي.



وسبق ووقع عماد السيد على بياض لصالح ناديه السابق على أن يتم تحديد مدة العقد وقيمته المالية في وقت لاحق.



وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي أعلن عن موافقة النادي البترولي على انتقال عماد السيد حارس مرمى انبي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

