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أخبار البلد

التعليم: المدارس اليابانية ستدرس المناهج المصرية باللغة العربية

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المنهج الذي سيتم تدريسه في المدارس المصرية اليابانية، هو نفس المنهج هو المنهج الدراسي المصري العادي، مضافًا إليه أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الانترنت : أن لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة العربية.

ومن المقرر أن تفتح الوزارة باب التقديم في 40 مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية قريبًا، وقد تم تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ 10.000 جنيه عشرة آلاف جنيه مصرى للطالب شاملة الانشطة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المنهج الذي سيتم تدريسه في المدارس المصرية اليابانية، هو نفس المنهج  الدراسي المصري العادي، مضافًا إليه أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الانترنت : أن لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة العربية.

ومن المقرر أن تفتح الوزارة باب التقديم في 40 مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية قريبًا، وقد تم تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ 10.000 جنيه عشرة آلاف جنية مصرى للطالب شاملة الأنشطة.

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