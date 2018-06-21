وزير بريطانيا للشرق الأوسط: نحرص على تطوير علاقات التعاون مع تونس

كما نوه بقرار السلطات البريطانية الصادر في 13 يونيو الجاري رفع حظر السفر إلى تونس ، مشيرا إلى أهمية هذا الإجراء في تطوير القطاع السياحي ودعم قدرة تونس على مجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة.





أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس ، مجددا تأكيد دعمها لجهود الحكومة لإنجاح النهوض الاقتصادي.جاء ذلك لدى استقبال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الخميس بمقر الوزارة وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بورت، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيان .وعبر وزير الخارجية خلال اللقاء عن ارتياح تونس للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ولنسق تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين التونسيين والبريطانيين، مؤكدا وجود آفاق واعدة للارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي.يذكر أن وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بزيارة إلى تونس بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمنتدى الحوار السياسي والاقتصادي والثقافي التونسي البريطاني.