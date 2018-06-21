سمر متولي: تعاقدت على "أمر واقع" بعد وفاة والدي بـ3 أيام

لفتت الفنانة الشابة سمر محمد متولي الأنظار، هذا العام في 4 مسلسلات؛ الأول "أمر واقع" مع النجم كريم فهمي، ريم مصطفى، أحمد وفيق، نبيل الحلفاوى، ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة، والمسلسل الكوميدي "واكلينها والعة" بطولة شريف رمزي، ومى سليم، إنجى وجدان، وإخراج تغريد العصفوري.



وظهرت بمسلسل "بالحجم العائلي" مع النجم يحيي الفخراني، ومسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للنجمة زينة، كما عرض لها تجربة إذاعية بعنوان "اعترافات خوخة" مع النجمة نيللي كريم ومحمد فراج وحجاج عبدالعظيم، معبرة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التى وصلتها بعد عرض أعمالها.



وقالت "سمر" إن تجربتها في مسلسل "أمر واقع" أفادتها كثيرًا، وجعلتها محط أنظار الكثير من الجمهور، خصوصًا وأنها تقف أمام نجم كبير بحجم كريم فهمي، والذي وصفته بأنه هو من اختارها لمشاركته المسلسل، وأنها تعاقدت على دورها في هذا المسلسل بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة والدها محمد متولي، وأنها كانت جاهزة للدور بعد أسبوع واحد من الوفاة ووقفت أمام الكاميرا لتصوير مشاهدها، رغم صعوبة فترة الحزن التي كانت تعيشها حدادًا على روح والدها.



وأشارت إلى أن تجربتها في الوقوف أمام كريم فهمي منحتها الكثير من الثقة والثقل في نفس الوقت، وأنها استفادت كثيرًا من هذه التجربة، موضحة أنها كانت تجسد دور "ميرنا" شقيقة الفنانة ريم مصطفى، والتي تتمتع بخفة الدم والذكاء، وتحاول إخراج شقيقتها من أزمتها النفسية التي تتعرض لها، وأنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير في مشهد إنقاذها ريم مصطفى، والذي كان محط أنظار كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



