ترامب: الإدارة الأمريكية تحاول بشكل سريع معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/ إن إدارته تحاول بشكل سريع معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية في الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مضيفًا أنه منذ عام 2014 فإن حوالي 200 ألف شخص من صغار السن القُصّر باتوا يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية كنتيجة لهذه الأزمة.



وأوضح ترامب - خلال اجتماع اليوم في البيت الأبيض، نقلته قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة قد دعموا سياسات سمحت لذلك بأن يحدث، وأنه ينبغي للولايات المتحدة أن تقوم بتوفير الملاذ الآمن لهؤلاء الأطفال وأن تعتني بهم وتعيدهم إلى منازلهم مرة أخرى.



وأشار إلى أن هناك حاجة إلى دعم الديمقراطيين في تمرير التشريعات المتعلقة بالهجرة، موضحًا أن المكسيك لا تقدم "شيئًا لنا" في مشاكل الحدود سوى "إرسال المخدرات لنا" وأنها "تستطيع حل هذه المشكلة في دقيقتين".



وقال إنه لا يتساهل مع المكسيك في المسائل المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" بسبب قضية الهجرة.

وتطرق ترامب في حديثه إلى كوريا الشمالية، موضحًا أن واشنطن مازالت تعمل على هذه القضية، وأن وزير الخارجية مايك بومبيو "كان رائعًا" في عمله في هذا الصدد، وأورد ترامب أن المسؤولين الأمريكيين المعنيين استطاعوا إحداث تغيير في مسألة الملف الصاروخي والتي منها الصواريخ الباليستية وأن الأهم هنا سيكون النزع الكامل للسلاح النووي.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن حققت تقدمًا هائلًا في الملف الكوري الشمالي، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها مع الجانب الكوري الشمالي تتضمن أولًا نزع السلاح النووي الكامل والفوري لكوريا الشمالية.

وتقدم ترامب بالشكر - في هذه التطورات الأخيرة بالملف الكوري - إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، والرئيس الصيني شي جين بينج، قائلًا في الوقت نفسه إن هذه الفرصة لم تكن لتتحقق بدون الولايات المتحدة.

وأثنى ترامب على التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها بأنها "الفترة الأكثر نجاحًا من الناحية الاقتصادية" في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.