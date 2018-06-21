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بكري يطالب الحكومة بتطبيق ضرائب الدخل على الأغنياء.. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:09 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
إسلام الطوانسي
طالب مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، بتطبيق ضريبة الدخل على الأغنياء، لافتا إلى أن ضريبة الدخل على الأغنياء تصل في الخارج إلى 50 و75%.

وتساءل بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، عن أسباب عدم إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مثل الحكومة، خاصة وأن كل من يعمل في الحكومة 25% فقط من الطاقة العاملة.

وأضاف بكري، أن العاملين في القطاع الخاص من حقهم الحصول على الحد الأدنى من الأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين ورفع دعم تكافل وكرامة.

وشدد بكري على ضرورة أن تحمي الحكومة للطبقة المتوسطة والغلابة، لافتا إلى أن المواطنين في انتظار قرارات ترفع عنهم الأعباء، وكي يشعر المواطن بدعم الدولة له خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.

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