مالك خورى : عرض يوم الدين فى مهرجان الجونة غير مقبول

انتقد الدكتور مالك خورى رئيس مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، اختيار مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية لعرض فيلم يوم الدين عقب عرضه فى مسابقة مهرجان كان السينمائى الرسمية.



وكتب عبر صفحته على موقع فيس بوك : نرحب باهتمام مهرجان الجونة بعرض فيلم "يوم الدين" وترشيحه لمسابقة المهرجان. لكن سؤالنا للادارة الجديدة لاهم مهرجان للسينما في مصر والشرق الأوسط والتي احتفى باختيارها الكثير من نقادنا وإعلاميينا ومساحي الجوخ الكثر هذه الأيام هو: الم يكن يستحق مهرجان القاهرة شرف عرض هذا الفيلم للمرة الاولى في مصر؟



وأضاف : الموضوع الاخطر، هو انه لدى اختيار محمد حفظي لرئاسة المهرجان لم يهتم احد ان هناك تناقض في المصالح سيؤدي بالنهاية الى امكانية حرمان مهرجان القاهرة من الحيازة على وإشراك افلام قد يكون حفظي له يد في إنتاجها (ويبدو ان هذه هي احدى أسباب عدم عرض "يوم الدين" في القاهرة). هذا الفيلم هو فقط مثل على ما أتوقع ان يحدث هذا العام، بل ما يحدث بالفعل في في عدة حالات.



وتابع : وهنا ياتي سؤالنا الثاني لهذه الادارة: هل اصبح دوركم الان تسهيل مهمة مهرجان الجونة بالحيازة على ما يريد من الأفلام اولا وترك ما يزيد عن حاجته لكم لتعيدوا تدويرها بعد ان تُنفِقُوا كل أموال المهرجان على الضيوف "العالميين" والضيوف المحليين الذين لا علاقة لهم بالسينما، وشركات التسويق والتوزيع العالمية التي لا فايدة من التعامل معها؟ هل لديكم استراتيجية في هذه المجالات؟ ألن تفيقوا من سباتكم العميق، وتفكروا بما يخدم فعلا مصلحة المهرجان الذي جرى ائتمانكم عليه؟



خورى انتقد وجود مسؤوليات إدارة مهرجانات سينمائية مع إدارة وملكية شركات انتاج او توزيع او تسويق سينمائية، مشددا على رفضه هذا التداخل والتناقض على المستوى المهنى والأخلاقى.





