خالد الفقي: لا أحتاج لبرنامج انتخابي لخدمة العمال

أعلن، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية، عن ترشحة لمنصب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، وذلك بعد فوزة بالتزكية في انتخابات النقابات العامة.



وأكد، الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يستعد وبقوة لخوض السباق الانتخابي لمنصب رئيس الاتحاد، مضيفا أنه يضع مصالح العمال كافة نصب اعينه.



وأوضح، رئيس النقابة العامة أن من يخاف على مصلحة العمال ويدافع عنهم لا يحتاج إلى برنامج انتخابي، مشيرا إلى أنه يقوم بواجبة دون النظر إلى برنامج أو غيره.



وحددت وزارة القوى العاملة يوم 27 يونيو الجاري موعدا لعقد الانتخابات رئاسة الاتحاد الخاصه بالمرحلة الثالثة لانتخابات العمال.

