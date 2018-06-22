ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

خالد الفقي: لا أحتاج لبرنامج انتخابي لخدمة العمال

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
محمد غالي
أعلن، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية، عن ترشحة لمنصب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، وذلك بعد فوزة بالتزكية في انتخابات النقابات العامة.

وأكد، الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يستعد وبقوة لخوض السباق الانتخابي لمنصب رئيس الاتحاد، مضيفا أنه يضع مصالح العمال كافة نصب اعينه.

وأوضح، رئيس النقابة العامة أن من يخاف على مصلحة العمال ويدافع عنهم لا يحتاج إلى برنامج انتخابي، مشيرا إلى أنه يقوم بواجبة دون النظر إلى برنامج أو غيره.

وحددت وزارة القوى العاملة يوم 27 يونيو الجاري موعدا لعقد الانتخابات رئاسة الاتحاد الخاصه بالمرحلة الثالثة لانتخابات العمال.

ترشيحاتنا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

قصة غلاف لـ التايم هز عرش ترامب

الأرجنتين لم تفز في آخر 4 مباريات بـ المونديال

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة إمام بالأوقاف بعد وفاته في حادث سير

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تنشر صورة لمولودتها الجديدة مع رفيقها

القبض على مشجعين روس بعد مباراة مصر وروسيا

راكيتيتش: أتمنى تأهل الأرجنتين إلى دور الـ 16 بمونديال روسيا من أجل ميسي

هبة مجدى تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

متحدثة: بومبيو يجتمع مع مسؤولي كوريا الشمالية في أقرب موعد ممكن

شاهد.. هبة مجدى تنهار من البكاء على الهواء

الجيش الليبي : أفشلنا المشروع القطري بالبلاد

ميدو: كمية ضرب غير طبيعية فى مباراة الأرجنتين و كرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي
رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو
خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟