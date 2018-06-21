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أخبار العالم

وزراء إسرائيليون يحذرون من عملية عسكرية قريبة على غزة

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:07 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإيران هما المسؤولان عن التصعيد في قطاع غزة.

وأعرب عضو الكابنيت عن أمله في عدم شن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة على غرار العملية التي نفذت عام 2014، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير قوله: "إسرائيل لا ترغب في مواجهة عسكرية مع غزة، على الرغم من استعدادها للتعامل مع أي تطور محتمل".

في السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، قوله إن "هناك فرصة كبيرة بأن نطلق عملية عسكرية من أجل خلق ردع طويل المدى"، مضيفًا: "هناك فرصة لعملية واسعة في قطاع غزة في الأشهر المقبلة".

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