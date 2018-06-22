ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: الزراعة عليها وضع برنامج لتقليل استيراد الزيوت

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أنه إذا أردنا التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية يجب أن يتم تدعيم تلك المحاصيل بالأسمدة وتوفير التقاوى اللازمة لإنتاج أكبر قدر من المحاصيل الزيتية.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب على وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة وضع برنامج محدد والكشف عن أفضل الأماكن لزراعة المحاصيل الزيتية واختيار أفضل الأراضي.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن مصر تستورد ما يقرب من 98% من الزيوت فيجب أن يتم سد فجوة الاستيراد وأن يتم الاتجاه إلى تقليل تلك النسبة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى قد بدأت فى وضع برنامج تنفيذي نحو التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لإنتاج الزيوت والحد من الاستيراد ، ضمت هذه القائمة الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذور القطن وفول الصويا ، والفول السودانى ، والسمسم لتقليل العجز فى الاحتياجات المصرية من الزيوت.

ترشيحاتنا

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تنشر صورة لمولودتها الجديدة مع رفيقها

الجيش الليبي : أفشلنا المشروع القطري بالبلاد

هل الكلب نجس وهل تجوز التجارة فيه؟..الإفتاء تجيب

بعد ظهور صورة جديدة لـ محمد صلاح.. الجمهور: كان نفسه يفرحنا

السعودية: سنتخذ خطوات قانونية ضد beIN SPORTS

الزمالك يطالب سفارتنا بزيمبابوى بإنهاء تأشيرة لاعب صن داونز

خالد يوسف: أشكر الرئاسة على دعمى لعرض فيلم كارما.. فيديو

اتحاد الكرة يضع حدا أقصى لراتب خليفة كوبر لتدريب منتخب مصر

عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

راكيتيتش: أتمنى تأهل الأرجنتين إلى دور الـ 16 بمونديال روسيا من أجل ميسي

التحالف الدولي يشن غارة ضد الجيش السوري ويسقط ضحايا

الجزائر تقطع الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال امتحانات الثانوية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي
رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو
خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟