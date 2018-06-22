اتحاد الفلاحين: الزراعة عليها وضع برنامج لتقليل استيراد الزيوت

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أنه إذا أردنا التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية يجب أن يتم تدعيم تلك المحاصيل بالأسمدة وتوفير التقاوى اللازمة لإنتاج أكبر قدر من المحاصيل الزيتية.



وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب على وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة وضع برنامج محدد والكشف عن أفضل الأماكن لزراعة المحاصيل الزيتية واختيار أفضل الأراضي.



وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن مصر تستورد ما يقرب من 98% من الزيوت فيجب أن يتم سد فجوة الاستيراد وأن يتم الاتجاه إلى تقليل تلك النسبة.



يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى قد بدأت فى وضع برنامج تنفيذي نحو التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لإنتاج الزيوت والحد من الاستيراد ، ضمت هذه القائمة الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذور القطن وفول الصويا ، والفول السودانى ، والسمسم لتقليل العجز فى الاحتياجات المصرية من الزيوت.