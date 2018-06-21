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كأس العالم

ديوكوفيتش يسحق ديمتروف في كوينز ويبعث برسالة تحذير لمنافسيه

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:23 م
صدى البلد
رويترز
وجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش رسالة قوية لمنافسيه بعدما سحق البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الثاني 6-4 و6-1 ليبلغ دور الثمانية ببطولة كوينز للتنس اليوم الخميس.

وقدم ديوكوفتيش، غير المصنف الذي نال 12 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، أداء متميزا ليحقق أول انتصار على أحد اللاعبين العشرة الاوائل بتصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين منذ مايو أيار الماضي.

وفي وقت سابق قدم الاسترالي نيك كيريوس أداء متميزا أيضا ليهزم البريطاني كيلي ادموند 7-6 و6-7 و6-3.

وسيقابل كيريوس (23 عاما) في دور الثمانية منافسه الاسباني فليسيانو لوبيز المدافع عن اللقب.

ووصل ديوكوفيتش المصنف 22 عالميا، بعد غيابه لأكثر من عام بسبب إصابة في المرفق وتذبذب المستوى، إلى لندن بعد نهاية قاسية لمسيرته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالخسارة أمام الإيطالي ماركو تشيكيناتو لكنه ظهر بمستوى طيب على الملاعب العشبية حتى الآن.

وبدا ديوكوفيتش متحكما في ايقاع المباراة أمام المصنف الخامس عالميا وفاز بالمجموعة الأولى عندما كسر إرسال منافسه بالشوط العاشر.

وقال ديوكوفيتش على أرض الملعب بعدما حقق انتصاره 799 في مسيرته والسابع في ثماني مواجهات مع ديميتروف بطل كوينز عام 2014 "ارتكب جريجور بعض الأخطاء المزدوجة الحاسمة اليوم وساعدني ذلك في المجموعة الأولى.

"المجموعة الأولى منحتني ثقة كبيرة".

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