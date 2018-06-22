الأطباء تعقد عمومية غير عادية لمناقشة تحديات المهنة

تعقد النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية غير العادية ، اليوم الجمعة، ويناقش جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية 5 موضوعات مختلفة، هي قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات.



كما تناقش الجمعية العمومية غير العادية، الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، و التعسف الإداري ضد الأطباء ( الندب التعسفي ‘ وقف الإجازات بدون مرتب ‘ حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة )، ورسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها وفقا للقانون ١٣٧ المعدل للقانون ١٤.



وأشارت النقابة إلى أنه لن يقبل طبقا للقانون وقواعد الجمعيات العمومية اضافة اي بنود للمناقشة غير مدرجة بجدول اعمال الجمعية للحفاظ على وقت الجمعية.