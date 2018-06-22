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اقتصاد

انتهاء محطتى مياه القناطر والحوامدية وبدء تشغيلهما خلال أيام

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:01 ص
مشروع محطة مياه منشأة
مشروع محطة مياه منشأة القناطر
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة متقدم للغاية وبعضها سيتم افتتاحه خلال أيام.

وأوضح رئيس التنفيذى للمياه لـ"صدى البلد"، أن من بين المشروعات التى أوشكت على الانتهاء بنهاية العام المالى الجارى 2017 - 2018، والمقرر فى 30 يونيو الجارى مشروع محطة مياه منشأة القناطر، والذى يتم الانتهاء منه حاليًا، وكذا مشروع محطة مياه الحوامدية، وستبدأ تجارب التشغيل به فى 30 يونيو الجارى.

وأضاف، أنه كذلك جار استكمال العمل بمحطات مياه أوسيم، وجزيرة الدهب وأطفيح، والتى يتم العمل بها، وتخدم سكان محافظة الجيزة ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المالى الجديدة 2018 - 2019 والذي يبدأ 1 يوليو المقبل.

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