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أخبار العالم

مفوضية اللاجئين تعرب عن صدمتها إزاء غرق 220 شخصا حاولوا عبور المتوسط

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:10 م
غرق
غرق
أ ش أ
أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بجنيف في بيان لها مساء ، اليوم الخميس ، عن صدمتها في ظل التقارير تؤكد غرق 220 شخصا قبالة السواحل الليبية في الأيام الأخيرة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا .

ودعت المفوضية إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب هذه المشاهد في المتوسط ، وقالت إنه وفقا للناجين فان قاربا يحمل عددا غير معروف من اللاجئين والمهاجرين انقلب قبالة سواحل ليبيا يوم الثلاثاء (19 يونيو) الجاري وأنه من أصل مائة راكب تقريبا نجا خمسة ركاب فقط تم انقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية وانزلوا في أحد ضواحي العاصمة طرابلس ، بينما نقلت السلطات الناجين إلى مستشفى محلى لتلقى العلاج الطبى كما تم انتشال عدد من الجثث من قبل رجال الانقاذ .

وأضافت المنظمة الدولية أنه في نفس اليوم غرق قارب مطاطي على متنه حوالي 130 شخصا في موقع مختلف قبالة الساحل الليبي وتم إنقاذ 60 شخصا بواسطة الصيادين المحليين والذين أعادوهم إلى الشاطئ في ديلا (35 كم غرب طرابلس) بينما يعتقد أن 70 شخصا غرقوا في هذا الحادث .

وطالبت المفوضية إتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من جانب جميع الجهات ذات الصلة والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في جميع أنحاء البحر المتوسط ، كما طالبت في الوقت نفسه بضمان الوصول إلى الحماية في بلدان اللجوء الأول فضلا عن المسارات البديلة للاجئين في ليبيا الذين يحاولون عبور البحر بحثا عن الحماية والسلامة وشددت المنظمة الدولية على ان كل هذه الخطوات ضرورية لضمان عدم فقد المزيد من الأرواح في البحر .

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