ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بطريرك أنطاكية يشكر البابا تواضروس لإهدائه رفات القديس ساويرس

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:28 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مايكل حنا
أعرب بطريرك أنطاكية مار اغناطيوس أفرام الثاني عن شكره لقداسة البابا تواضروس الثاني على اللفتة الكريمة التي أظهرها بإهدائه رفات القديس ساويرس الأنطاكي للكنيسة السريانية بمناسبة تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة ذاتها، بالعطشانة بلبنان.

جاء ذلك خلال كلمته في طقس التدشين الذي جرى اليوم وشارك فيه قداسة البابا تواضروس إلى جانب قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا الكبير بلبنان.

وقال مار اغناطيوس أفرام: "نشكر صاحب القداسة البابا تواضروس على هذه الالتفاتة الجميلة وعلى هذه المحبة التي أظهرها لنا اليوم بكنيستنا، إذ جاء بهذه الذخائر المقدسة بركة لكنيسة أنطاكية.

وأضاف: "لكم منا جزيل الشكر صاحب القداسة وللكنيسة الشقيقة القبطية التي تشترك معنا بالإيمان وبالشهادة من خلالكم ومن خلال أصحاب النيافة والوفد المرافق".

واختنم حديثه: "اقبلوا منا آيات الشكر والمحبة والتقدير وعملكم هذا يرسخ ويقوى العلاقة الطيبة وعلاقة الشركة الكاملة التي تجمع بين كنيسيتين معًا مع الكنيسة الأرمينية الشقيقة وسائر الكنائس الشرقية الارثوذكسية".

ترشيحاتنا

بعد ظهور صورة جديدة لـ محمد صلاح.. الجمهور: كان نفسه يفرحنا

كاسياس يكشف عن منتخبين يصلان لنهائي كأس العالم بروسيا

حكم ارتداء المرأة الخمار بالألوان الفاتحة.. فيديو

بث مباشر مباراة فرنسا وبيرو رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق :البرادعي عميل وحماس اقتحمت الحدود.. فيديو

الفيفا يحسم الجدل حول طلب الحكم الأمريكي قميص رونالدو

أرقام تاريخية لمنتخب فرنسا بعد الفوز على بيرو..ومبابي مفاجأة

حسن عبد الرحمن: أحداث 2011 مؤامرة كبرى نظمتها دول عظمى

شاهد.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على هزيمة الأرجنتين

تصريح صادم لنجم المنتخب المغربي عن حكم مباراة البرتغال

شاهد.. مارادونا يشعل مباراة الأرجنتين وكرواتيا بقميص ميسي

شاهد.. حسناوات الأرجنتين وكرواتيا يزين مدرجات ملعب المباراة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

شاهد.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على هزيمة الأرجنتين

الزمالك يطالب سفارتنا بزيمبابوى بإنهاء تأشيرة لاعب صن داونز

فيديو

صاحب مقولة كله رايح : أنا شخص فكاهي وبحب المرح.. فيديو
كواليس جولة وزير الرياضة ببورسعيد..وآراء الشباب بحضور المحافظ..فيديو
طارق الشناوى يوجه انتقادا حادا للمخرج خالد يوسف.. فيديو
وزير الشباب والرياضة يداعب أطفال السمسمية بالإسماعيلية ..فيديو
تعرف علي تطورات المنشآت الرياضية بالإسماعيلية خلال جولة وزير الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟