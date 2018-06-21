بطريرك أنطاكية يشكر البابا تواضروس لإهدائه رفات القديس ساويرس

أعرب بطريرك أنطاكية مار اغناطيوس أفرام الثاني عن شكره لقداسة البابا تواضروس الثاني على اللفتة الكريمة التي أظهرها بإهدائه رفات القديس ساويرس الأنطاكي للكنيسة السريانية بمناسبة تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة ذاتها، بالعطشانة بلبنان.



جاء ذلك خلال كلمته في طقس التدشين الذي جرى اليوم وشارك فيه قداسة البابا تواضروس إلى جانب قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا الكبير بلبنان.



وقال مار اغناطيوس أفرام: "نشكر صاحب القداسة البابا تواضروس على هذه الالتفاتة الجميلة وعلى هذه المحبة التي أظهرها لنا اليوم بكنيستنا، إذ جاء بهذه الذخائر المقدسة بركة لكنيسة أنطاكية.



وأضاف: "لكم منا جزيل الشكر صاحب القداسة وللكنيسة الشقيقة القبطية التي تشترك معنا بالإيمان وبالشهادة من خلالكم ومن خلال أصحاب النيافة والوفد المرافق".



واختنم حديثه: "اقبلوا منا آيات الشكر والمحبة والتقدير وعملكم هذا يرسخ ويقوى العلاقة الطيبة وعلاقة الشركة الكاملة التي تجمع بين كنيسيتين معًا مع الكنيسة الأرمينية الشقيقة وسائر الكنائس الشرقية الارثوذكسية".