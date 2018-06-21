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اقتصاد

النفط يهبط بينما تسعى أوبك جاهدة للاتفاق على زيادة في الانتاج

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:14 م
النفط
النفط
رويترز
هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 2 في المئة اليوم الخميس قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من المتوقع أن يرفع المنتجون الانتاج لدفع الأسعار نحو الاستقرار.

لكن أوبك تجد صعوبة في الاتفاق على زيادة الانتاج، مع تحذير السعودية من نقص في المعروض وزيادات في الأسعار لكن إيران تتوقع ألا يتم التوصل إلى اتفاق في اجتماع المنظمة غدا.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه ما زال يعتقد أن أوبك لا يمكنها الوصول إلى قرار توفيقي.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.69 دولار، أو 2.26 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.05 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا، أو 0.26 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.54 دولار للبرميل.

كان برنت قد بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام عندما تجاوز 80 دولارا للبرميل الشهر الماضي لكنه تراجع بإطراد في الأسابيع القليلة الماضية مع تحذير السعودية، أكبر منتج في أوبك، من نقص في المعروض وزيادات في الأسعار إذا ظل الانتاج مستقرا.

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