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كأس العالم

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:10 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
عمرو ابوبكر
اقترح محمد ناجي "جدو" لاعب منتخب مصر السابق، تجنيس الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، الى جنسية أخرى عقب هزيمة منتخبه وزيادة نسبة خروجة من منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب جدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتي:" ميسى لازم يتجنس و يلعب مع اسبانيا" .

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين لقى هزيمة على يد كرواتيا بثلاثية نظيفة، وصعد الكروات الى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم رسميا، عقب حصولة على 6 نقاط بفوزه، على منتخبي نيجريا والأرجنتين.

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