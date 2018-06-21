ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يأمر وكالات أمريكية بلم شمل الأسر عند الحدود

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:27 م
ترامب
ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه أصدر تعليمات لوكالات اتحادية لبدء لم شمل الأطفال وذويهم الذين تم فصلهم عند الحدود المكسيكية الأمريكية بعد أن دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، في خطوة أولى نحو تطبيق أمره التنفيذي الذي يغير سياسة الإدارة التي قوبلت بانتقادات دولية.

وجاء إعلان ترامب فيما قامت زوجته ميلانيا بزيارة لمركز احتجاز حدودي في تكساس حيث يحتجز الأطفال. وأثار مقطع مصور لأطفال يجلسون في أقفاص وتسجيل صوتي لأطفال وهم يصرخون غضبا في جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب خلال اجتماع مع حكومته "نريد أن نلم شملهم. لا نريد فصل الأطفال عن ذويهم".

وأبلغ ترامب الحكومة بأنه أصدر أوامره لوزارات العدل والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية "بالعمل معا لإبقاء أسر المهاجرين غير الشرعيين معا خلال عملية الهجرة ولم شمل المجموعات التي سبق فصلها".

وفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن الكونجرس وحده هو الذي يستطيع أن يغير سياسة الفصل لكنه وقع أمرا تنفيذيا أمس الأربعاء بعدم فصل الأسر خلال إجراءات الهجرة. ولا يزال الأمر يواجه احتمال الطعن عليه قضائيا، ومن المتوقع أن يقدم محامو الإدارة طلبا لتعديل تسوية قضائية في عام 1997 تحدد فترة احتجاز الحكومة لقصر بعشرين يوما.

وقامت ميلانيا بزيارة لم يعلن عنها لمدينة مكالين الحدودية للاجتماع مع العاملين في مركز احتجاز للقُصر وسألتهم عن عملهم وعن معاملة الأطفال.

وقالت ميلانيا "أنا هنا لأتعرف على منشأتكم التي أعلم أنكم تستضيفون فيها أطفالا لفترات طويلة وأود أن أسألكم كيف يمكننا مساعدة هؤلاء الأطفال على الالتحاق بأسرهم في أسرع وقت ممكن".

ترشيحاتنا

أتلانتيك: محمد صلاح أيقونة المسلمين الرياضية في العصر الحديث

بكري يطالب الحكومة بتطبيق ضرائب الدخل على الأغنياء.. فيديو

التعليم: مصروفات المدارس اليابانية 10 آلاف جنيه

طارق الشناوى يوجه انتقادا حادا للمخرج خالد يوسف.. فيديو

الفيفا يحسم الجدل حول طلب الحكم الأمريكي قميص رونالدو

القبض على مشجعين روس بعد مباراة مصر وروسيا

نجوم الفن يواسون المطرب أبو في وفاة والده ‎.. صور

رسميا.. مصر تشكو حكم مواجهة روسيا بكأس العالم

حكم ارتداء المرأة الخمار بالألوان الفاتحة.. فيديو

مباراة الأرجنتين وكرواتيا .. رافشان إرماتوف يدخل التاريخ

أبوريدة يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن مواجهة السعودية

شقيق حسين الجسمي يكشف حقيقة إصابته بشلل نصفي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

شاهد.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على هزيمة الأرجنتين

الزمالك يطالب سفارتنا بزيمبابوى بإنهاء تأشيرة لاعب صن داونز

فيديو

صاحب مقولة كله رايح : أنا شخص فكاهي وبحب المرح.. فيديو
كواليس جولة وزير الرياضة ببورسعيد..وآراء الشباب بحضور المحافظ..فيديو
طارق الشناوى يوجه انتقادا حادا للمخرج خالد يوسف.. فيديو
وزير الشباب والرياضة يداعب أطفال السمسمية بالإسماعيلية ..فيديو
تعرف علي تطورات المنشآت الرياضية بالإسماعيلية خلال جولة وزير الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟