أطعمة وعادات تقضي على السلوليت وتمنع ظهورها

يعتبر السلوليت من المشكلات التي تواجه العديد من السيدات وقد أكدت استشاري التغذية جيهان الحفني أن هناك العديد من الأطعمة التي تقلل من ظهور السلوليت عند تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم



1- اللب السوري :

من الأكلات التي بتساعد على تقليل السيليوليت في الجسم هي اللب السوري لأنه يحتوي على فيتامين E و بوتاسيوم و زنك وأيضا فيتامين b6 وطبعا غني بالأوميجا



و يحتوي اللب السورى على عدد من المواد المضادة للأكسدة، اللي بتقلل نسبة الكولسترول الضار بالجسم، و بتحمي القلب.

يعتبر من أكثر المواد الغذائية اللي تحتوي على فيتامين هـ، اللي بيحمي الخلايا من التلف، ويمنع تأكسدها.





2- فلفل كايين :

الفلفل حريف هو لحرق الدهون الغذائية وهو يساعد على التخلص من خلايا الجلد السيئة واستبدالها بخلايا سليمة قوية وبالإضافة إلى ذلك، الاستهلاك المنتظم من الفلفل حريف يساعد في القضاء على السموم من الجسم، ويقلل من ظهور السيلوليت في الفخذين.أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور وعصير الليمون في كوب من الماء الدافئ و اشربيه مرة واحدة أو مرتين يوميا لمدة شهر أو شهرين للتخلص من السيلوليت.



3- الشاي الأخضر :

الشاي الأخضر يقوم بحرق الدهون من خلال وقف انتاج الانزيمات التي تمتص الدهون و مضادات الاكسدة الموجودة في الشاي الأخضر والأبيض تقلل من مقاومة الانسولين. يمكنك شرب ثلاثة أكواب شاي في اليوم ستساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



4- كلاي :

الطين الأخضر يحفز الدورة الدموية والليمفاوية ويزيل خلايا الجلد الميتة ويمتص الشوائب والدهون الزائدة من الجسم يقوم بتصليح وتقوية الأنسجة الضامة للحد من ظهورالسيلوليت.اخلطي نصف كوب من الطين الأخضرو ربع كوب من الأعشاب البحرية و ربع كوب من عصير الليمون و3 ملاعق كبيرة من الماء الساخن و ملعقة كبيرة من العسل الخام للحصول على عجينه.قومي بتدليك السيلوليت باستخدام حركات دائرية مع تغطية الأماكن بغلاف بلاستيكي واتركيه نصف ساعه ثم اشطفيه بالماء الفاتر. كرري العمليه مرتين أسبوعيا.



5- زيادة اللياقة البدنية :

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحرق السعرات الحرارية ، ويعزز الدورة الدموية ، ويحسن تنغيم العضلات تحت الجلد ، مما يساعد في الحد من السيلوليت ، كما انه يحسن التصريف اللمفاوي والسموم من الخلايا . التمرين يساعد أيضا على تحسين المظهر العام للجسم من خلال تشديد ، التنغيم ، وإطالة العضلات . تدريب القوة هو عنصر هام في الحد من ظهور السيلوليت القبيحة



6-أوميغا 3 وفيتامين (د) :

حمض أوميغا 3 الدهنية الأساسية جنبا إلى جنب مع فيتامين (د) أمر حاسم لتحقيق التوازن بين الهرمونات كما أنها تنشط إنتاج الكولاجين وتقلل الالتهاب في الجسم وكلاهما يساعد على الحد من ظهورالسيلوليت وأفضل مصدر للأحماض أوميغا 3 وفيتامين D المخمرة و زيت كبد السمك وزيت زهرة الربيع المسائية أيضا ممتازة خاصة بالنسبة للنساء. وبالإضافة إلى ذلك الخروج في الشمس للحصول على المزيد من فيتامين D، وتناول الكثير من أحماض أوميغا 3 الموجوده في الأسماك مثل السلمون والرنجة والماكريل والتونة أيضا.



7- توازن الهرمونات :

الهرمونات هي سبب من الأسباب التي تلعب دورا كبيرا في تشكيل السيلوليت والتي تعمل من أجل التوازن الهرموني السليم الذي يساعد في الحد من السيلوليت.



8- شرب المزيد من المياه :

الماء ضروري لكامل الصحه في عملية الهضم و ترطيب البشره. قومي باستهلاك الأطعمة التي تحتوي على أعلى محتوى من الماء مثل البطيخ والخياروالخضرالورقية ليست فقط هذه الأطعمة عالية في المحتوى المائي، وإنما هي أيضا منخفضة في السعرات الحرارية مما يساعدك على فقدان الوزن والسيطرة على مخازن الدهون.



9- السبانخ :

السبانخ يمكن أن تساعد في إزالة السيلوليت فالخضار الخضراء هي غنيه بالألياف القابلة للذوبان في الجسم و فيتامين (أ) يزيد من معدل التمثيل الغذائي عن طريق إزالة سموم الجسم و يقلل من ترسب الدهون الذي يزيل السيلوليت من جميع المناطق المتضررة والسبانخ هي العلاج المنزلي البسيط و فعال .



10-الليمون :

الليمون هو علاج المنزلي فعال لإزالة السيلوليت وهو يتسبب في معدل التمثيل الغذائي في الجسم وأنه يحتوي على فيتامين C الذي هو المفتاح وراء فعالية الليمون في التخلص من مشكلة ترسب السيلوليت. فيتامين C يحافظ على كبد صحية خالية من السموم وتفرزإنزيمات معينة في إعادة توجيه الجسم لاستخدام الدهون المخزنة.الليمون هوعلاج المنزلي أكثر فعالية لإزالة السيلوليت.



11-السلمون :

سمك السلمون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحطيم الخلايا الدهنية في السيلوليت كما أن لديه أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على إصلاح وتقوية الأنسجة لسلاسة الجلد. سمك السلمون يقلل الشهية ويقلل من تراكم السموم الضارة في الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية قومي بتناول 4-5 قطع من سمك السلمون أسبوعيا.



12- التدليك :

يتكون السيلوليت في اللفافة السطحية حيث الأنسجة الضامة تحت الجلد وهذه اللفافة السطحية هي ليفية والتدليك يمنع اللفافة السطحية من أن تصبح خشنه وغيرمرنة وينعم الأنسجة الضامة للحد من ظهور السيلوليت والتدليك هوالعلاج .



13- النفط اليوسفي :

النفط اليوسفي يحسن في الدورة الدموية ويزيل سموم الجسم في حين يمحي السيلوليت.اخلطي 5 قطرات من زيت اليوسفي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون قلبيه جيدا ودلكيه على السيلوليت لمدة 10 دقيقة تجنبي التعرض لأشعة الشمس لمدة ساعة على الأقل بعد اتباع هذا العلاج.كرري العمليه يوميا لبضعة أسابيع للحد من السيلوليت ومنع حدوثه في المستقبل.



14- زيت إكليل الجبل :

الزيوت الأساسية من العرعر وإكليل الجبل على حد سواء لها تأثير إيجابي على الدورة الدموية ويمكن أن تساعد الجسم على طرد السموم من الأنسجة الدهنية والعضلات. امزجي حوالي 30 قطره من زيت إكليل الجبل و 30 قطره من زيت العرعر مع 100 مل من زيت الجوجوبا وطبيقي الخليط بعد الحمام للمساعدة في إزالة السموم وتقوية البشرة إستخدمي هذه الطريقة للحصول على نتائج سريعة .



15- عصير البرتقال :

عصير البرتقال يساعد على تفتيح لون البشرة. اشربي عصير البرتقال الطازج كل يوم في الصباح قبل الإفطار فهو يحتوي على فيتامين (ج) الذي ينقي الدم ويرطب البشره ويقلل من السيلوليت وعلامات التمدد والعيوب والتجاعيد والخطوط الدقيقة ويعطي نظرة مشرقة