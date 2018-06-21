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أخبار العالم

إسرائيل تنشر منظومة لمواجهة الطائرات الورقية الفلسطينية

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:14 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش سينشر منظومة جديدة في غلاف غزة لمواجهة الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينيون من قطاع غزة.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، تعمل المنظومة الجديدة على تحديد أماكن الطائرات الورقية الحارقة في الجو، وتقوم بملاحقتها قبل سقوطها داخل مستوطنات غلاف غزة.

وأشار "والا" إلى أن هذه المنظومة الجديدة، تعتمد على نظام مزدوج، نصفه تكنولوجي، والنصف الآخر بشري، حيث سيتم مراقبة الجو، وتحديد وجود الطائرات الحارقة، وارسال اشعارات وانذارات مبكرة لمنظومة المراقبة، ومن هناك يتم ارسال طوافات لإسقاط هذه الطائرات قبل وصولها الى الأرض.

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