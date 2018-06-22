حفل ريسيتال لصغار العازفين بقيادة إيناس موسى فى ساقية الصاوى

تقدم ساقية الصاوى حفل "ريسيتال لصغار العازفين" بقيادة "إيناس موسى" مساء السبت 23 من يونيو بقاعة الحكمة الساعة الثانية مساءً. يقدم فيه الأطفال الموهوبون مجموعة من المقاطع الموسيقية على البيانو.



يذكر ان ريسيتال لصغار العازفين تقوده إيناس موسى الحاصلة على ماجستير تربية موسيقية، وتقوم بتدريس البيانو للأطفال بأسلوب مبهج يعتمد على التدرج فى تعلم الأغاني البسيطة. يبدأ الأطفال بالتعرف على النغمات والإيقاع، ثم ينتقلون إلى مراحل أعلى تؤدى إلى اختيار الألحان الشرقية والغربية بأنفسهم، وبكل مرحلة تزيد معلومات الأطفال عن الموسيقى ومؤلفيها .



وفى نهاية العام يقدم الأطفال حفلة موسيقية هدفها تشجيعهم وإكسابهم قوة الثقة بالنفس وتحسين أدائهم من عام إلى عام.





