ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

حفل ريسيتال لصغار العازفين بقيادة إيناس موسى فى ساقية الصاوى

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقدم ساقية الصاوى حفل "ريسيتال لصغار العازفين" بقيادة "إيناس موسى" مساء السبت 23 من يونيو بقاعة الحكمة الساعة الثانية مساءً. يقدم فيه الأطفال الموهوبون مجموعة من المقاطع الموسيقية على البيانو.

يذكر ان ريسيتال لصغار العازفين تقوده إيناس موسى الحاصلة على ماجستير تربية موسيقية، وتقوم بتدريس البيانو للأطفال بأسلوب مبهج يعتمد على التدرج فى تعلم الأغاني البسيطة. يبدأ الأطفال بالتعرف على النغمات والإيقاع، ثم ينتقلون إلى مراحل أعلى تؤدى إلى اختيار الألحان الشرقية والغربية بأنفسهم، وبكل مرحلة تزيد معلومات الأطفال عن الموسيقى ومؤلفيها .

وفى نهاية العام يقدم الأطفال حفلة موسيقية هدفها تشجيعهم وإكسابهم قوة الثقة بالنفس وتحسين أدائهم من عام إلى عام.


ترشيحاتنا

راكيتيتش: أتمنى تأهل الأرجنتين إلى دور الـ 16 بمونديال روسيا من أجل ميسي

7 معلومات أساسية ترد على الاستفسارات الخاصة بالمدارس اليابانية

#السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يشعل تويتر ويكتب حكاية وطن في 4 سنين

شاهد.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على هزيمة الأرجنتين

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

قصة غلاف لـ التايم هز عرش ترامب

اول تعليق من مودريتش بعد فوز كرواتيا على الأرجنتين

الأرجنتين لم تفز في آخر 4 مباريات بـ المونديال

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تنشر صورة لمولودتها الجديدة مع رفيقها

شاهد.. حسناوات الأرجنتين وكرواتيا يزين مدرجات ملعب المباراة

متحدثة: بومبيو يجتمع مع مسؤولي كوريا الشمالية في أقرب موعد ممكن

مودريتش يقتل الأرجنتين بهدف ثاني يهدد حلم التأهل لدور الـ16

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي
رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو
خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟