ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:29 م
منتخب بنما
منتخب بنما
يسري غازي
خاض منتخب بنما تدريباته القوية فى المركز الأولمبى بقاعدة سارانسك الروسية استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا يوم الأحد القادم فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.

ويحتاج المنتخب البنمي بقيادة سيدرك هرنان داريو جوميز إلى الحصول على الثلاث نقاط أمام أبناء جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب انجلترا أو مواجهة احتمال الإقصاء المبكر.

يذكر ان منتخب بنما تلقى خسارة فى الجولة الأولى امام نظيره منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد.
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور
منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

ترشيحاتنا

ميدو: كمية ضرب غير طبيعية فى مباراة الأرجنتين و كرواتيا

التعليم: مصروفات المدارس اليابانية 10 آلاف جنيه

تابع لايف مباراة كرواتيا والأرجنتين بث مباشر اليوم 21-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

كاسياس يكشف عن منتخبين يصلان لنهائي كأس العالم بروسيا

كرواتيا تهين الأرجنتين بثلاثية تهدد حلم التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم.. فيديو

مشادة محمد صلاح مع إيهاب لهيطة.. هاني أبوريدة يكشف الحقيقة

صانع ألعاب منتخب ألمانيا يكشف أسباب عدم ترديد النشيد الوطني

رئيس أمن الدولة الأسبق: أحداث يناير مؤامرة أمريكية وبريطانية..فيديو

شاهد.. مارادونا يشعل مباراة الأرجنتين وكرواتيا بقميص ميسي

منتخبا إيران vs الشيطان الأعظم .. قصة أكثر مباراة مشحونة سياسيا بتاريخ كأس العالم

بث حي HD كورة لايف كرواتيا بث مباشر| مباراة كرواتيا والأرجنتين مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كرواتيا والأرجنتين

مصطفى بكرى: مفاجآت مدوية فى حركة المحافظين الأسبوع المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

شاهد.. تعليق ساخر من محمد هنيدي على هزيمة الأرجنتين

الزمالك يطالب سفارتنا بزيمبابوى بإنهاء تأشيرة لاعب صن داونز

فيديو

كواليس جولة وزير الرياضة ببورسعيد..وآراء الشباب بحضور المحافظ..فيديو
طارق الشناوى يوجه انتقادا حادا للمخرج خالد يوسف.. فيديو
وزير الشباب والرياضة يداعب أطفال السمسمية بالإسماعيلية ..فيديو
تعرف علي تطورات المنشآت الرياضية بالإسماعيلية خلال جولة وزير الشباب ..فيديو
الحكومة توضح أهم الملفات التي ناقشتها مع البنك المركزي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟