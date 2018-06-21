منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

خاض منتخب بنما تدريباته القوية فى المركز الأولمبى بقاعدة سارانسك الروسية استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا يوم الأحد القادم فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.



ويحتاج المنتخب البنمي بقيادة سيدرك هرنان داريو جوميز إلى الحصول على الثلاث نقاط أمام أبناء جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب انجلترا أو مواجهة احتمال الإقصاء المبكر.



يذكر ان منتخب بنما تلقى خسارة فى الجولة الأولى امام نظيره منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد.