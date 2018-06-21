قلب أمه يحقق 454 ألف جنيه.. الأربعاء

واصل الفيلم الكوميدي "قلب أمه" للفنان شيكو وهشام ماجد، احتفاظه بالمركز الثالث في إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق أمس الأربعاء 20 يونيو، إيرادا يوميا وصل لـ 454 ألف جنيه، ليأتي بعد فيلمي "حرب كرموز" و"ليلة هنا وسرور".



تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

