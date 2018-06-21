ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

قلب أمه يحقق 454 ألف جنيه.. الأربعاء

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:38 م
صدى البلد
سعيد فراج
واصل الفيلم الكوميدي "قلب أمه" للفنان شيكو وهشام ماجد، احتفاظه بالمركز الثالث في إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق أمس الأربعاء 20 يونيو، إيرادا يوميا وصل لـ 454 ألف جنيه، ليأتي بعد فيلمي "حرب كرموز" و"ليلة هنا وسرور".

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

ترشيحاتنا

مباراة الأرجنتين وكرواتيا .. رافشان إرماتوف يدخل التاريخ

منتخب المغرب يخالف بروتوكول الفيفا.. والأخير يطلب إيضاحا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

اتحاد الكرة يضع حدا أقصى لراتب خليفة كوبر لتدريب منتخب مصر

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

مودريتش يقتل الأرجنتين بهدف ثاني يهدد حلم التأهل لدور الـ16

أتلانتيك: محمد صلاح أيقونة المسلمين الرياضية في العصر الحديث

ميدو: كمية ضرب غير طبيعية فى مباراة الأرجنتين و كرواتيا

مدرب الأرجنتين يكشف أسباب الهزيمة القاسية أمام كرواتيا

صانع ألعاب منتخب ألمانيا يكشف أسباب عدم ترديد النشيد الوطني

الشناوي أفضل حارس مرمى حتى ثامن أيام كأس العالم

شقيق حسين الجسمي يكشف حقيقة إصابته بشلل نصفي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

الزمالك يطالب سفارتنا بزيمبابوى بإنهاء تأشيرة لاعب صن داونز

رحيم يغيب عن مباراة إنجلترا وبنما بالمونديال .. صور

فيديو

خالد يوسف: أشكر الرئاسة على دعمى لعرض فيلم كارما.. فيديو
الحزن يسيطر على أبو في عزاء والده.. فيديو
آسر ياسين وزوجته يقدمان العزاء لـ أبو.. فيديو
شاهد.. طاهر أبوزيد يواسي أبو في وفاة والده.. فيديو
سقوط الكبار في المونديال.. الأرجنتين تنهار.. وفرصة أخيرة لـ البرازيل وألمانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟