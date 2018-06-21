طارق الشناوى يوجه انتقادا حادا للمخرج خالد يوسف.. فيديو

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن المخرج خالد يوسف لم يتمكن من العودة القوية بعد غيابه لمدة 8 سنوات وإخراج فيلم كارما، لافتا إلى أنه يمكن للمخرج الغياب فترة كبيرة عن البلاتوه ولكن يجب أن يحافظ على لياقته وهذا ما افتقده خالد.



وأضاف الشناوى خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن خالد يوسف لم يحافظ على الإيقاع الزمنى ولم يدرك أن اللغة السينمائية قد تغيرت كثيرا عما يقدمه من أعمال، لافتا إلى أن لغة التلقين بفيلم كارما قد تجاوزها الزمن.



وأكد "الشناوى" أن خالد يوسف مخرج شباك وأكبر دليل على ذلك فيلمي حين ميسرة ودكان شحاتة وكان يحافظ على التوازن بأعماله عن طريق تقديم قضايا بأفلامه وأيضا تحقيق إيرادات كبيرة.