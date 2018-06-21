بعد هزيمة الأرجنتين.. الروس لـ ميسي: روح بيتك

ذكر تقرير لموقع "سوفيتسكي سبورت" الروسي، بعنوان "ميسي والأرجنتين.. اذهبوا لمنازلكم"، أن الهزيمة التي تلقاها منتخب الأرجنتين اليوم على يد المنتخب الكرواتي كانت بسبب اعتماد المنتخب بأكمله على نجم نادي برشلونة، ليونيل ميسي.



وقال المعلق الرياضي الروسي، يفجيني سافين، بعد مشاهدته للمباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح كرواتيا: "أعتقد أن ميسي لا يفهم ما يتوجب عليه فعله في هذه المباراة".



وأوضح سافين أن ميسي لم يظهر أي شيء خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن منتخب الأرجنتين بالكامل لم يسدد على المرمى طوال الشوط باستثناء مرة وحيدة تقريبًا.



ولفت المعلق إلى أن لاعبي الأرجنتين كانوا حريصين على التمرير لميسي، حيث مرروا له كرة ركنية لكنه لم يستطع أن يلتقطها، مضيفًا: "اللاعب الصغير (ميسي) قفز لكنه لم يستطع اللحاق بالكرة. يبدو أنه ليس مثل كريستيانو رونالدو ذي السيقان الطويلة".



وطرح سافين سؤالا: "لماذا إذًا نرى ميسي عبقريًا في برشلونة، بينما يتحول إلى لاعب عادي في المنتخب؟ أعتقد أن المشكلة تكمن في المدرب".



وتابع: "عذرًا ليو أنت ورفاقك. هذه ليست بطولتكم. إذا قال أحد لي قبل المباراة أن الأرجنتين ستلعب أسوأ من المنتخب الروسي، وليو ميسي سيكون نسخة شاحبة من دينيس شيريشيف كنت سأقول له أنت مجنون".



بدوره أضاف مدرب منتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشوف: "هذا المنتخب يعتمد كثيرًا على ليو ميسي وهنا تكمن المشكلة".