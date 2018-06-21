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أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تدين ممارسات المستوطنين الاستفزازية بالحرم الإبراهيمي

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:40 م
المستوطنين
المستوطنين
أ ش أ
أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم /الخميس/، وقيامهم بممارسة طقوس دينية مستفزة لمشاعر المسلمين.

وأكدت الرئاسة - في بيان - رفضها الكامل لهذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها تحويل الصراع من سياسي إلى ديني، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته، خاصة وأن ما يسمى وزير الأمن الداخلي كان مشاركا في هذه الأعمال العدوانية.

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