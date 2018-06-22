الوادي الجديد تشارك في احتفالية اليوم العالمي للبيئة بالقاهرة

تشارك مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد في الاحتفالية التي تنظمها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بالقاهرة.



وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المحافظة سوف تشارك بـ 4 من الطلائع من أبناء المحافظة في الاحتفالية التي تنظمها الوزارة حول قضية المياه والتغيرات المناخية تحت شعار "الطبيعة من أجل المياه" احتفالا باليوم العالمي للبيئة.



وأضاف شوقى، أن الفعاليات سوف تبدأ اليوم الجمعة حتى 25 يونيو الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة بمشاركة 4 من الطلائع المتميزين للمرحلة السنية من 14 إلى 17 سنة من أبناء المحافظة.